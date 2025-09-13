सुशीला कार्की बनी नेपाल की पहली महिला पीएम, भारत ने किया समर्थन, कहा- 'शांति और स्थिरता की उम्मीद'
By अंजली चौहान | Updated: September 13, 2025 07:50 IST2025-09-13T07:49:47+5:302025-09-13T07:50:38+5:30
Nepal New PM: सुशीला कार्की ने अपनी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक की और 4 मार्च 2026 को नए आम चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा।
Nepal New PM: नेपाल में Gen-Z के हिंसक प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया है और नेपाल को नई सरकार मिल गई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। उन्हें कई दिनों की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति के.पी. शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद हुई है, जिनके प्रशासन को एक विवादास्पद सोशल मीडिया प्रतिबंध के कारण हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के बीच पद छोड़ना पड़ा था।
राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने ओली के इस्तीफे के ठीक तीन दिन बाद, 73 वर्षीय कार्की को औपचारिक रूप से पद की शपथ दिलाई। इस बदलाव के कारण उत्पन्न अशांति को नेपाल में दशकों में सबसे गंभीर अशांति बताया गया है।
भारत ने किया समर्थन
एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, विदेश मंत्रालय ने कहा, "हम माननीय सुशीला कार्की के नेतृत्व में नेपाल में एक नई अंतरिम सरकार के गठन का स्वागत करते हैं। हमें उम्मीद है कि इससे शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। एक घनिष्ठ पड़ोसी, एक लोकतांत्रिक देश और एक दीर्घकालिक विकास साझेदार के रूप में, भारत अपने दोनों देशों और लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए नेपाल के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।"
नेपाल के सेना प्रमुख, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और जनरल जेड के नेतृत्व वाले युवा प्रदर्शनकारियों के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद, सुशीला कार्की को नेपाल की अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए चुना गया। अपनी ईमानदारी और स्पष्ट दृष्टिकोण के लिए व्यापक रूप से सम्मानित पूर्व मुख्य न्यायाधीश कार्की, कई दौर की चर्चाओं के बाद सर्वसम्मति से चुनी गईं। उनकी पृष्ठभूमि में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कानूनी अध्ययन शामिल है, जो राष्ट्रीय परिवर्तन के इस दौर में इस भूमिका के लिए उनकी योग्यता को और मजबूत करता है।
जनरेशन जेड प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना, राजनीतिक अव्यवस्था को समाप्त करना और भाई-भतीजावाद शामिल थे।
जनरेशन जेड का प्रदर्शन बना बदलाव का कारण
गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर सरकारी प्रतिबंध के ख़िलाफ़ शुरू हुआ छात्रों के नेतृत्व वाला "जेन ज़ेड" विरोध प्रदर्शन एक बड़े अभियान में बदल गया, जो ओली सरकार और देश के राजनीतिक अभिजात वर्ग की कथित भ्रष्टाचार और आम लोगों के प्रति उदासीनता को लेकर बढ़ती सार्वजनिक आलोचना को दर्शाता है।
हालांकि सोमवार रात को सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया गया था, लेकिन मंगलवार को विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता बढ़ गई और आंदोलन का केंद्र कथित भ्रष्टाचार और राजनीतिक अभिजात वर्ग की विलासितापूर्ण जीवनशैली पर केंद्रित हो गया।
नेपाल पुलिस के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, सोमवार को शुरू हुए 'जनरेशन-ज़ी' के नेतृत्व वाले हिंसक विरोध प्रदर्शनों में एक भारतीय नागरिक सहित कम से कम 51 लोगों की मौत हो गई।
इस बीच, होटल एसोसिएशन नेपाल (एचएएन) ने शुक्रवार को कहा कि नेपाल के होटल उद्योग, जो पर्यटन-आधारित अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण राजस्व अर्जितकर्ता है, को छात्रों के नेतृत्व वाले सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान देश भर में लगभग दो दर्जन होटलों में तोड़फोड़, लूटपाट या आगजनी के बाद 25 अरब नेपाली रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।
सबसे ज़्यादा प्रभावित होटलों में काठमांडू का हिल्टन होटल शामिल है, जहाँ अकेले ₹8 अरब से अधिक का नुकसान हुआ है, जैसा कि माई रिपब्लिका समाचार पोर्टल ने एचएएन के एक बयान के हवाले से बताया है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, नेपाली अधिकारियों ने काठमांडू घाटी में जारी कर्फ्यू के कारण देश में फंसे विदेशी नागरिकों की सुविधा के लिए अस्थायी उपायों की घोषणा की है।
आव्रजन अधिकारियों के अनुसार, जिन अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के वीज़ा 8 सितंबर तक वैध थे, वे अब बिना अतिरिक्त शुल्क दिए निकास परमिट प्राप्त कर सकते हैं और अपने वीज़ा को नियमित करा सकते हैं।