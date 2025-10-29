‘सारमैट’ बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण, असीमित दूरी तक मार करने में सक्षम व परमाणु ऊर्जा से संचालित, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा-कोई और प्रणाली नहीं
राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि दुनिया में सारमैट जैसी कोई और प्रणाली नहीं है। यह अभी सेवा में नहीं है, लेकिन जल्द ही परिचालन में आ जाएगी।
मॉस्कोः राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को कहा कि रूस ने असीमित दूरी तक मार करने में सक्षम व परमाणु ऊर्जा से संचालित सबमर्सिबल ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। एक सैन्य अस्पताल के दौरे के दौरान सैन्यकर्मियों के साथ टेलीविज़न पर बातचीत में पुतिन ने कहा कि ‘पोसाइडन’ नामक परमाणु ऊर्जा संचालित स्वचालित मानव-रहित सबमर्सिबल यान जो रूस की सबसे उन्नत संभावित ‘सारमैट’ बैलिस्टिक मिसाइल से भी कहीं अधिक शक्तिशाली है, का मंगलवार को सफल परीक्षण किया गया। पुतिन ने कहा कि पोसाइडन ड्रोन को एक मुख्य पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया गया था।
यह एक रणनीतिक पनडुब्बी के रिएक्टर से 100 गुना छोटे परमाणु ऊर्जा संयंत्र से लैस है। पुतिन ने यह भी कहा कि सारमैट मिसाइल जल्द ही युद्धक सेवा में शामिल हो जाएगी। उन्होंने कहा, ''दुनिया में सारमैट जैसी कोई और प्रणाली नहीं है। यह अभी सेवा में नहीं है, लेकिन जल्द ही परिचालन में आ जाएगी।”