अमेरिका के लुइसविले शहर में अंधाधुंध गोलीबारी से हड़कंप; 5 लोगों की मौत, शूटर को पुलिस ने मार गिराया

Highlights अमेरिका के लुइसविले शहर में हुई गोलीबारी गोलीबारी में 5 लोगों की मौत पुलिस ने हमलावर को घटनास्थल पर मार गिराया

लुइसविले: अमेरिका के लुइसविले शहर में एख बैंक इमारत में गोलीबारी के कारण इलाके में दहशत का माहौल हो गया है। बैंक में गोलीबारी के कारण कम से कम पांच कर्मचारियों की मौत हो गई। वहीं, करीब नौ अन्य लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं।

अधिकारियों के मुताबिक, मृतकों में केंटकी के गवर्नर के करीबी दोस्त टॉमी इलियट भी शामिल हैं। केंटकी के गवर्नर एंडी बेशियर ने पुष्टि करते हुए कहा, "मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जिसे आज मैंने खो दिया। संदिग्ध ने उन्हें इमारत में गोली मार दी। वह पिछले साल ओल्ड नेशनल बैंक की शाखा में पूर्णकालिक कर्मचारी के रूप में कार्यरत हुए थे।

The death toll from today’s tragic event in Louisville has now risen to five lost. My heart breaks for these families, Louisville and our entire commonwealth. Please join Britainy and me in sending all our love and prayers to everyone affected. ^AB