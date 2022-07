कनाडा: हिंदू मंदिर में तोड़ी गई महात्मा गांधी की मूर्ति, भारतीय दूतावास ने की कड़ी कार्रवाई की मांग

Highlights ओटावा में उच्चायोग ने कहा कि भारतीय समुदाय को आतंकित करने की कोशिश करने वाले इस घृणा अपराध से भारत बहुत दुखी है। उच्चायोग ने यह भी कहा कि भारत ने जांच के लिए कनाडा सरकार से संपर्क किया है और सुनिश्चित किया है कि अपराधियों को तेजी से न्याय के कटघरे में लाया जाए।

ओटावा [कनाडा]: भारत ने बुधवार को कनाडा के ओंटारियो के रिचमंड हिल शहर में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा को तोड़े जाने और तोड़फोड़ की जांच के लिए अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त की। वहीं पुलिस ने कहा कि हेट क्राइम के रूप में जांच की जा रही है। कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (सीबीसी) ने यॉर्क रीजनल पुलिस के हवाले से बताया कि योंग स्ट्रीट और गार्डन एवेन्यू के विष्णु मंदिर में प्रतिमा को तोड़ा गया।

टोरंटो में भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने ट्वीट करते हुए लिखा, "रिचमंड हिल के विष्णु मंदिर में महात्मा गांधी की प्रतिमा को तोड़े जाने से हम व्यथित हैं। बर्बरता के इस आपराधिक, घृणित कृत्य ने कनाडा में भारतीय समुदाय की भावनाओं को बहुत आहत किया है। हम इस घृणा अपराध की जांच के लिए कनाडा के अधिकारियों के संपर्क में हैं।"

We are distressed at the desecration of Mahatma Gandhi statue at Vishnu temple in Richmond Hill. This criminal, hateful act of vandalism has deeply hurt the sentiments of the Indian community in Canada. We are in contact with Canadian authorities to investigate this hate crime.

ओटावा में उच्चायोग ने कहा कि भारतीय समुदाय को आतंकित करने की कोशिश करने वाले इस घृणा अपराध से भारत बहुत दुखी है। उच्चायोग ने यह भी कहा कि भारत ने जांच के लिए कनाडा सरकार से संपर्क किया है और सुनिश्चित किया है कि अपराधियों को तेजी से न्याय के कटघरे में लाया जाए।

उच्चायोग ने ट्वीट करते हुए लिखा, "भारतीय समुदाय को आतंकित करने की कोशिश करने वाले इस घृणा अपराध से हम बहुत दुखी हैं। इससे यहां के भारतीय समुदाय में चिंता और असुरक्षा बढ़ गई है। हमने जांच करने और अपराधियों को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाने के लिए कनाडा सरकार से संपर्क किया है।"

We are deeply anguished by this hate crime that seeks to terrorize the Indian community. It has led to increased concern and insecurity in the Indian community here. We have approached the Canadian government to investigate and ensure perpetrators are brought to justice swiftly. https://t.co/wDe3BUpEWi