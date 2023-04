यमन के चैरिटी इवेंट में भगदड़ से 80 लोगों की हुई मौत-सौकड़ों घायल, हिरासत में लिए गए आयोजक- रिपोर्ट

Highlights यमन के एक चैरिटी इवेंट में भगदड़ से 80 लोगों की मौत हो गई है। यही नहीं शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, करीब 322 लोग घायल भी हुए है। फिलहाल इस इवेंट के आयोजकों को हिरासत में ले लिया गया है।

साना: यमन की राजधानी साना में एक भगड़ के कारण 80 लोगों की मौत हो गई है। बतया जा रहा है कि यह भगदड़ एक स्कूल में हुई है जहां पर कुछ कारोबारियों द्वारा पैसे बांटे जा रहे थे। इस भगदड़ में बच्चे और महिलाएं भी शामिल है। हूथी के एक सुरक्षा अधिकारी ने बतया है कि साना के बाब अल-यमन जिले में यह घटना घटी है जिसमें 85 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और करीब 322 घायल है।

ऐसे में मृतकों और घायलों को अस्पताल में ले जाया गया है और पैसे बांटने वाले साथ ही इस कार्यकर्म को आयोजित कराने वालों को हिरासत में ले लिया गया है। चश्मदीदों के अनुसार, पैसे लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग स्कूल में जमा हुए थे और एक दूसरे को धक्का देते हुए पैसे लेने की कोशिश की जा रही थी।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार को राजधानी साना के बाब अल-यमन जिले के एक स्कूल में यह घटना उस वक्त घटी है जब एक चैरिटी इवेंट में कुछ कारोबारियों द्वारा पैसे बांटे जा रहे थे। दावा है कि रमजान के मौके पर लोगों में पैसे बांटे जा रहे थे, इसी दौरान यह घटना घटी है जिसमें 80 लोगों की जान चली गई है और कई घायल हुए है। नाम न बताने के शर्त पर हूथी के एक अधिकारी ने मरने वालों की संख्या की जानकारी न्यूज़ मीडिया एजेंसी एपी को दी है।

At least 90 persons died in #stampede early this morning at charity event in school in #Sanaa in #Yemen where they had gathered to receive up to $9 per person, days before #Ramadan ends & #EidAlFitr2023 arrives. #MIG#EidUlFitr#Ramadanpic.twitter.com/O1z5qPUhWO