Video: जर्मनी के शहर मैनहेम में चाकूबाजी, इस्लामिक अतिवाद के आलोचक पर हमला, कई लोग घायल, पुलिस को चलानी पड़ी गोली

Highlights मैनहेम जर्मनी के फ्रैंकफर्ट के दक्षिण में स्थित है इस्लाम विरोधी आलोचक माइकल स्टुरजेनबर्गर हमले में घायल हो गए हमलावर के खिलाफ गोली चलानी पड़ी

नई दिल्ली: जर्मनी के शहर मैनहेम में चाकू से किए गए हमले में कई लोग घायल हो गए। चाकूबाजी की ये घटना बीच सड़क हुई और हमलावर ने इसे रोकने की कोशिश कर रहे पुलिस वालों पर हमला किया। चाकू लहराते हुए एक व्यक्ति ने चौराहे पर कई लोगों पर हमला किया। रोकने की कोशिश में जब हमलावर ने पुलिस पर भी चाकू चलाया तब उसे रोकने के लिए पुलिस ने हमलावर पर गोली चलाई, जिससे वह भी घायल हो गया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। हमला सुबह 11:30 बजे (स्थानीय समय) के अनुसार मैनहेम के डाउनटाउन क्षेत्र के एक भीड़-भाड़ वाले चौराहे मार्कटप्लात्ज़ पर हुआ।

Islam critics stabbed in Mannheim, Germany, by crazed

Muslim migrant.



Police were also stabbed.