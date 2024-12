South Korea Plane Crash: विमान में सवार 179 यात्रियों की मौत, सिर्फ दो की बची जान; लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा

South Korea Plane Crash: दक्षिण कोरियाई हवाई अड्डे पर विमान में आग लगने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 179 हो गई है। इस हादसे में सिर्फ दो लोग ही बचे हैं बाकी सभी को मृत घोषित कर दिया गया है। खबरों के अनुसार, ‘लैंडिंग गियर’ में खराबी के कारण रनवे से फिसलकर एक अवरोधक से जा टकराया जिससे उसमें आग लग गई। आपातकालीन कार्यालय ने बताया कि दक्षिणी शहर मुआन के हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुआ ‘जेजू एयर’ यात्री विमान 181 लोगों को लेकर बैंकॉक से लौट रहा था। राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी ने बताया कि विमान में सवार कुल 96 लोग मृत पाए गए हैं।

यह देश में हुए सबसे भीषण विमान हादसों में से एक है। राष्ट्रीय अग्निशमन एजेंसी ने बताया कि बचाव अधिकारी सियोल से लगभग 290 किलोमीटर दक्षिण में मुआन शहर के हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हुए ‘जेजू एयर’ विमान के यात्रियों के लिए बचाव कार्य कर रहे हैं। उसने बताया कि 181 लोगों को लेकर यह विमान बैंकॉक से लौट रहा था।

🚨⚡️Air disaster in South Korea: A Boeing 737, made in the USA, belonging to Jeju Air, crashes at Muan Airport.



The plane was carrying 181 people, and most of them are reported to have died.



