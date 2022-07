दक्षिण अफ्रीकाः जोहानिसबर्ग की सोवेटो टाउनशिप बार में गोलीबारी, 14 लोगों की मौत, कई घायल

Highlights मौजूद लोग यहां लाइसेंस-धारक बार में जश्न मना रहे थे। ‘हाई कैलिबर’ बन्दूक का इस्तेमाल किया गया है और वे बेतरतीब ढंग से गोलीबारी कर रहे थे।

जोहानिसबर्गः दक्षिण अफ्रीका में जोहानिसबर्ग की सोवेटो टाउनशिप में बार में गोलीबारी हुई। इस हमले में 14 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। पुलिस ने जांच तेज कर दी है। घटना शनिवार रात की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना स्थल से कई कारतूस बरामद हुए हैं।

पुलिस ने बताया कि वे उन रिपोर्ट की जांच कर रहे हैं कि शनिवार देर रात एक मिनीबस टैक्सी में कुछ लोगों का एक समूह आया और उसने बार में कुछ संरक्षकों पर गोलीबारी की। पुलिस ने रविवार सुबह शवों को हटाया और जांच शुरू की कि सामूहिक गोलीबारी क्यों हुई।

South Africa police say 14 killed in bar shooting in Johannesburg's Soweto township, reports AP