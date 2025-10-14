वैज्ञानिकों ने बनाया 'सुपरवुड', स्टील से भी 10 गुना ज़्यादा मज़बूत

नई दिल्ली: अमेरिकी कंपनी ने एक नई प्रकार की लकड़ी विकसित की है जिसके बारे में उसका कहना है कि इसकी मज़बूती और वज़न का अनुपात स्टील से 10 गुना ज़्यादा है, साथ ही यह छह गुना हल्की भी है। "सुपरवुड" हाल ही में एक व्यावसायिक उत्पाद के रूप में लॉन्च हुआ है, जिसका निर्माण इन्वेंटवुड ने किया है, जो एक ऐसी कंपनी है जिसकी सह-स्थापना पदार्थ वैज्ञानिक लियांगबिंग हू ने की है।

एक दशक से भी ज़्यादा समय पहले, हू ने मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे पुरानी निर्माण सामग्रियों में से एक का पुनर्निर्माण करने की खोज शुरू की थी। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर मैटेरियल्स इनोवेशन में काम करते हुए, हू, जो अब येल में प्रोफ़ेसर हैं, ने लकड़ी की पुनर्रचना के नए तरीके खोजे। उन्होंने इसके एक प्रमुख घटक, लिग्निन, जो लकड़ी को उसका रंग और कुछ मज़बूती प्रदान करता है, के एक हिस्से को हटाकर उसे पारदर्शी भी बना दिया।

हालाँकि, उनका असली लक्ष्य सेल्यूलोज़ का उपयोग करके लकड़ी को मज़बूत बनाना था, जो पादप रेशों का मुख्य घटक है और हू के अनुसार "इस ग्रह पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला बायोपॉलिमर" है। यह सफलता 2017 में मिली, जब हू ने पहली बार सामान्य लकड़ी को रासायनिक उपचार द्वारा मज़बूत बनाया ताकि उसके प्राकृतिक सेल्यूलोज़ को बढ़ाया जा सके और उसे एक बेहतर निर्माण सामग्री बनाया जा सके।

लकड़ी को पहले पानी और चुनिंदा रसायनों के घोल में उबाला गया, फिर कोशिकीय स्तर पर उसे गर्म करके दबाया गया, जिससे वह काफ़ी सघन हो गई। नेचर पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, हफ़्ते भर की इस प्रक्रिया के अंत में, परिणामी लकड़ी का शक्ति-भार अनुपात "अधिकांश संरचनात्मक धातुओं और मिश्र धातुओं से ज़्यादा" था।

अब, हू द्वारा इस प्रक्रिया को वर्षों तक निखारने और 140 से ज़्यादा पेटेंट दाखिल करने के बाद, सुपरवुड व्यावसायिक रूप से लॉन्च हो गया है।





Web Title: Scientists create ‘Superwood’ that’s 10 times stronger than steel