मदीना स्थित मस्जिदे-नबवी के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले 6 पाकिस्तानियों को सऊदी अरब ने भेजा जेल

Highlights मस्जिद-ए-नबवी की बेअदबी के लिए सऊदी अरब ने छह पाकिस्तानियों को सजा सुनाई है। इनमें से तीन को दस साल की सजा हुई है तो बाकी तीन को आठ साल की कैद मिली है। दोषियों को यह सजा पीएम शहबाज शरीफ और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ दुर्व्यवहार वाली घटना के लिए मिली है।

Saud Arabia Convicted Pakistani:सऊदी अरब ने मस्जिद-ए-नबवी (पीबीयूएच) की पवित्रता का उल्लंघन के आरोप में छह पाकिस्तानी नागरिकों को सजा सुनाई है। इन में से तीन आरोपिययों को दस साल की तो बाकी तीन को आठ साल की सजा सुनाई गई है।

यह सजा उन आरोपियों को सुनाई गई है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सऊदी अरब यात्रा के दौरान मस्जिद-ए-नबावी में बेअदबी किए थे। यही नहीं इन दोषियों पर 20,000-20,000 सऊदी रियाल का जुर्माना भी लगाया गया है।

आपको बता दें कि मस्जिद-ए-नबवी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके प्रतिनिधिमंडल के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाने के आरोप में इन आरोपियों को उस समय हिरासत में लिया गया था जिन पर केस चलने के बाद ओरोप तय हुए थे। उनके दोषी पाए जाने के बाद उन्हें सजा मिली है।

पाकिस्तानी अखबार नया दौर के मुताबिक, सऊदी अरब ने पाकिस्तानी नागरिक अनस, इरशाद और मुहम्मद सलीम को 10 साल की सजा सुनाई है। वहीं कोर्ट द्वारा ख्वाजा लुकमान, मुहम्मद अफजल और गुलाम मुहम्मद को आठ साल की सजा दी गई है।

