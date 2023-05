रूस ने यूक्रेन के सबसे अहम शहर बखमुत पर कब्जा करने का दावा किया, 8 महीने से चल रहा यहां युद्ध

By भाषा | Published: May 21, 2023 09:36 AM

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने मार्च में संवाद एजेंसी ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ के साथ एक साक्षात्कार में बखमुत का बचाव करने के महत्व को रेखांकित किया था। उन्होंने कहा था कि बखमुत को गंवाने से रूस को ऐसे सौदे के लिए अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाने में मदद मिलेगी, जिसमें कीव को अस्वीकार्य शर्तें स्वीकार करनी पड़ सकती हैं।

