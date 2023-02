रूस ने अमेरिका के साथ हुई 'न्यू स्टार्ट' परमाणु संधि को निलंबित करने का किया ऐलान, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा...तो विश्व युद्ध होगा

Highlights अमेरिका और रूस के बीच 'न्यू स्टार्ट' संधि 2010 में हुई थी। 2011 में प्रभावी हुई इस संधि को 2021 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। पुतिन ने कहा- यूक्रेनी सरकार पश्चिमी देशों के हितों की सुरक्षा कर रही है।

मॉस्कोः रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के साथ हुई परमाणु संधि को मंगलवार निलंबित करने का किया ऐलान किया। पुतिन ने संघीय विधानसभा में कहा कि अमेरिका के साथ हुई 'न्यू स्टार्ट संधि' में रूस अपनी भागीदारी को निलंबित कर रहा है। पुतिन ने जोर देकर कहा कि अगर अमेरिका परमाणु हथियारों का परीक्षण करता है तो रूस को भी ऐसे परीक्षणों के लिए तैयार रहना होगा। बकौल पुतिन- इस संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को सीमित करना है।

गौरतलब है कि अमेरिका और रूस के बीच 'न्यू स्टार्ट' संधि 2010 में हुई थी। इसके तहत दोनों देश 1,550 परमाणु हथियार और 700 मिसाइल-बॉम्बर्स से अधिक की तैनाती नहीं कर सकते हैं। 2011 में प्रभावी हुई इस संधि को 2021 में 5 साल के लिए बढ़ाया गया था। लेकिन पुतिन ने इस संधि को रद्द करने का ऐलान कर दिया है।

Russian President Vladimir Putin says Moscow is suspending its participation in the New START nuclear arms treaty and that Russia stands ready to resume atomic weapons tests if the United States does so. https://t.co/aEnIjxvF9Y