रूस ने जासूसी के आरोप में अमेरिकी पत्रकार इवान गेर्शकोविच को 16 साल की सुनाई सजा

मास्को: रूस की एक अदालत ने जासूसी के आरोप में अमेरिकी पत्रकार इवान गेर्शकोविच को 16 साल की जेल की सजा सुनाई है। व्यापक रूप से अन्यायपूर्ण के रूप में आलोचना किए जाने वाले इस मुकदमे का शुक्रवार को एक ऐसे फैसले के साथ समापन हुआ, जिसे कई पर्यवेक्षकों ने राजनीति से प्रेरित बताया है। अभियोजन पक्ष ने शुरू में 32 वर्षीय वॉल स्ट्रीट जर्नल के संवाददाता के लिए 18 साल की सजा की मांग की थी, जिसने लगातार आरोपों से इनकार किया है और बंद अदालत सत्र के दौरान खुद को दोषी नहीं बताया है।

मुकदमे के शीघ्र समापन ने गेर्शकोविच से जुड़े संभावित कैदी विनिमय के बारे में अटकलों को हवा दी है। गेर्शकोविच को मार्च 2023 में येकातेरिनबर्ग शहर में रिपोर्टिंग करते समय गिरफ़्तार किया गया था। शीत युद्ध के बाद यह पहली बार है जब किसी अमेरिकी पत्रकार पर रूस में जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। उन्हें मॉस्को की कुख्यात लेफ़ोर्टोवो जेल में रखा गया था, लेकिन उनके मुक़दमे के लिए उन्हें वापस येकातेरिनबर्ग स्थानांतरित कर दिया गया था।

