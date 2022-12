संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का रूस ने फिर किया समर्थन, जानें क्या कहा

Highlights रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में भारत के पास व्यापक कूटनीतिक अनुभव है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत एससीओ के भीतर दक्षिण एशिया में एकीकरण संरचनाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है और यह संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाता है।

नई दिल्ली: रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत की स्थायी सीट के लिए रूस के समर्थन को दोहराया है, जिसमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली ने वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपने रुख के माध्यम से परिषद में सकारात्मक योगदान दिया है। लावरोव ने कहा, "भारत आर्थिक विकास के मामले में अग्रणी देशों में से एक है, शायद नेता भी।"

उन्होंने आगे कहा, "इसकी आबादी जल्द ही किसी भी अन्य देश की तुलना में बड़ी होगी। विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने में भारत के पास व्यापक कूटनीतिक अनुभव है। भारत एससीओ के भीतर दक्षिण एशिया में एकीकरण संरचनाओं की एक श्रृंखला का हिस्सा है और यह संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाता है।"

India is part of a range of integration structures in South Asia within SCO & it takes an active role in United Nations. India is a country that not only aspires to be but is at the essence of the forming of a multipolar world as one of its most important poles: Sergey Lavrov