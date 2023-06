Russia Oil Depot Fire Videos: रूसी हेलीकॉप्टर ने रूस के वोरोनिश में ईंधन बेस पर बमबारी की, देखें वीडियो क्लीप

Highlights निशाना बनाए जाने के बाद वोरोनिश में तेल डिपो में भीषण आग लग गई। वैगनर के लड़ाके अपने काफिलों को ईंधन की आपूर्ति करने के लिए तेल डिपो पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे। रूसी हेलीकॉप्टर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं।

Russia Oil Depot Fire Videos:रूसी हेलीकॉप्टर ने कथित तौर पर रूस के वोरोनिश में एक तेल डिपो पर बमबारी की। रूस के वोरोनिश में तेल डिपो पर कथित तौर पर हमला करने वाले रूसी हेलीकॉप्टर के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं।

Footage shows large fire burning at oil depot in Russia's Voronezh; no word yet from officials pic.twitter.com/zS8zdThQLE

वीडियो में वोरोनिश में तेल डिपो पर बमबारी करने से कुछ मिनट पहले एक रूसी हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ते हुए देख सकते हैं। रूसी हेलीकॉप्टरों द्वारा निशाना बनाए जाने के बाद वोरोनिश में तेल डिपो में भीषण आग लग गई। रूस में स्थानीय मीडिया ने बताया कि वैगनर के लड़ाके अपने काफिलों को ईंधन की आपूर्ति करने के लिए तेल डिपो पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहे थे

Video shows helicopter flying away at the moment the fire erupted at an oil depot in Voronezh, Russia pic.twitter.com/54zZSNVHEA