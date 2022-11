कैफे में आग लगने से 15 लोगों की मौत, बचावकर्ताओं ने 250 लोगों को बाहर निकाला, जानें

Highlights बचावकर्ताओं ने 250 लोगों को बाहर निकाला। पुलिस फ्लेयर गन का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। कोस्त्रोमा उत्तरी मॉस्को से करीब 340 किलोमीटर दूर स्थित है।

मॉस्कोः रूस के कोस्त्रोमा शहर में एक कैफे में आग लगने से शनिवार को 15 लोगों की मौत हो गयी। आपातकालीन अधिकारियों ने बताया कि कैफे में सुबह के समय एक विवाद के दौरान किसी ने फ्लेयर गन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद आग लग गयी। बचावकर्ताओं ने 250 लोगों को बाहर निकाला।

