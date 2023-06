Russia coup: रोस्तोव में सशस्त्र काफिले की आवाजाही के बीच अपनी धुन में शख्स सड़क की सफाई करता दिखा, वीडियो वायरल

मास्को: रूस में विद्रोह के बीच रोस्तोव में शनिवार की सुबह एक शख्स सशस्त्र बल के काफिले के बीच सड़क की साफ-सफाई करता हुआ दिखाई दिया। इस बीच बख्तरबंद गाड़ियाँ शहर की सड़कों पर चलती देखी जा सकती हैं। वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए एक ट्विटर यूजर ने लिखा, "रोस्तोव में कुछ हद तक अवास्तविक दृश्य, क्योंकि सड़क पर सफाईकर्मी शनिवार की सुबह अपनी ड्यूटी पर हैं।" इस वीडियो को अब तक 932 हजार से अधिक बार देखा गया है और 9,000 से अधिक लाइक्स मिले हैं।

A somewhat surreal sight in Rostov as street cleaners continue on their Saturday morning duties. pic.twitter.com/13V289zWdT