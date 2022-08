काबुल में हुए एक बम विस्फोट में मारे गए अफगानिस्तान के धार्मिक नेता शेख रहीमुल्ला हक्कानी

Highlights तालिबानी नेता शेख रहीमुल्ला हक्कानी की बम धमाके में मौत मदरसे पर हुआ था आत्मघाती हमला अब तक किसी संगठन ने नहीं ली है जिम्मेदारी

काबुल: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल से एक बड़ी खबर सामने आई है। स्थानीय समाचार चैनल टोलो न्यूज के अनुसार धार्मिक मौलवी शेख रहीमुल्ला हक्कानी की हत्या कर दी गई है। इस घटना की जानकारी इस्लामिक अमीरात के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने दी। बताया जा रहा है कि हक्कानी की आज काबुल में उनके मदरसा में विस्फोट के दौरान मौत हो गई।

Religious cleric Sheikh Rahimullah Haqqani was killed, said Bilal Karimi, dep. spokesperson for the Islamic Emirate, on Twitter. Reportedly Haqqani died today in a blast at his seminary in Kabul.pic.twitter.com/rBBV4iGJ6R