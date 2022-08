चीनी सैन्य अभ्यास को लेकर ताइवान ने कहा- चीन करना चाहता है समुद्री क्षेत्रों पर कब्जा

Highlights ताइवान ने कहा कि चीन का अभ्यास ताइवान पर आक्रमण की तैयारी है चीन ने ताइवान की ओर से कुछ खाद्य सामग्रियों के आयात पर भी रोक लगा दी है

पिंगतुंग: ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने मंगलवार को कहा कि चीन ताइवान जलडमरूमध्य के रास्ते पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा करना चाहता है। वू ने ताइपे में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन एशिया-प्रशांत क्षेत्र की यथास्थिति में बदलाव करना चाहता है और दूसरे देशों को ताइवान की मदद करने से रोकना चाहता है।

वहीं, ताइवान जलडमरूमध्य के आसपास चीन के सैन्य अभ्यास के जवाब में ताइवान ने भी सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। चीन का कहना है कि उसने पिछले सप्ताह अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में सैन्य अभ्यास शुरू किया था, लेकिन वू ने कहा कि चीन उनकी यात्रा को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है।

पेलोसी की यात्रा के बाद चीन ने ताइवान की ओर से कुछ खाद्य सामग्रियों के आयात पर भी रोक लगा दी है। इसके अलावा उसने जलवायु परिवर्तन समेत कई मुद्दों को लेकर अमेरिका के साथ संवाद बंद कर दिया है। वू ने कहा कि चीन यथास्थिति में बदलाव करना और ताइवान पर आक्रमण करना चाहता है।

उन्होंने कहा कि चीन का अभ्यास ताइवान पर आक्रमण की तैयारी है, जिसके जरिए चीन यह चाहता है कि अन्य देश ताइवान की मदद के लिए आगे न आएं। वू ने कहा कि यह अभ्यास ''ताइवान से परे चीन की भूराजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को भी दर्शाता'' है।

China’s decision to carry out military exercises in areas surrounding Taiwan is a gross violation of Taiwan’s rights under international law, particularly in the way it designated the zones for its exercises: Foreign Minister of Taiwan pic.twitter.com/OZaevFZ2ly