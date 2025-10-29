अमेरिका में कानून बुरा?, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक नहीं

जापान से दक्षिण कोरिया जाने के क्रम में एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा, ‘‘अगर आप इसे पढ़ेंगे, तो यह बिल्कुल साफ़ है।

President Donald Trump said law bad America cannot run third term not right | अमेरिका में कानून बुरा?, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा- तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता, ठीक नहीं

Highlightsमुझे इसकी संभावना (ट्रंप के तीसरे कार्यकाल के लिए) नजर नहीं आती।रिपब्लिकन पार्टी के नेता जॉनसन को ट्रंप का करीबी माना जाता है। जॉनसन ने कहा, ‘‘मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।’’

ग्योंगजूः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि यह ‘‘बहुत बुरा’’ है कि उन्हें तीसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होंने संवैधानिक वास्तविकता को स्वीकार करते हुए सेवा जारी रखने में रुचि व्यक्त की। जापान से दक्षिण कोरिया जाने के क्रम में एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों के साथ बातचीत में ट्रंप ने कहा, ‘‘अगर आप इसे पढ़ेंगे, तो यह बिल्कुल साफ़ है।

मुझे चुनाव लड़ने (तीसरे कार्यकाल के लिए) की अनुमति नहीं है। यह बहुत बुरा है।’’ तीसरे कार्यकाल की चाहत रखने वाले राष्ट्रपति की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा कि ट्रंप के लिए व्हाइट हाउस में बने रहना असंभव होगा। जॉनसन ने मंगलवार को पत्रकारों से कहा, ‘‘मुझे इसकी संभावना (ट्रंप के तीसरे कार्यकाल के लिए) नजर नहीं आती।’’

रिपब्लिकन पार्टी के नेता जॉनसन को ट्रंप का करीबी माना जाता है। जॉनसन ने कहा कि उन्होंने (जॉनसन और ट्रंप ने) इस मुद्दे पर चर्चा की है लेकिन तीसरा कार्यकाल संविधान सम्मत नहीं है। सरकारी कामकाज ठप होने के 28वें दिन मंगलवार को संसद भवन में अपनी दैनिक प्रेस वार्ता में जॉनसन ने कहा, ‘‘मुझे इसका कोई रास्ता नहीं दिख रहा है।’’

जॉनसन ने कहा कि उन्हें लगता है कि ट्रंप स्थिति को समझते हैं। उन्होंने बताया कि संविधान का 22वां संशोधन राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल की अनुमति नहीं देता है और नए संशोधन के साथ इसे बदलना एक बोझिल, दशक भर चलने वाली प्रक्रिया होगी जिसमें राज्यों और कांग्रेस में वोट पाना होगा। उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन मैं आपको बता सकता हूं कि हम अपनी गति नहीं रोकेंगे, हम अमेरिकी लोगों के लिए काम करेंगे और हमारे पास अगले चार साल हैं।’’

ट्रंप ने सोमवार को जापान यात्रा के दौरान ‘एयर फ़ोर्स वन’ विमान में पत्रकारों से कहा था कि वह फिर से चुनाव लड़ना चाहेंगे। उन्होंने कहा, ‘‘मैं ऐसा करना चाहूंगा।’’ ट्रंप ने हालांकि कहा कि उनकी रिपब्लिकन पार्टी के पास अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विदेश मंत्री मार्को रुबियो और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के रूप में बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं।

