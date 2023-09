मोरक्को में शक्तिशाली भूकंप, 296 लोगों की मौत, मलबे में तब्दील हुईं इमारतें, देखें

Highlights भूकंप का केंद्र मरेकेश से 72 किलोमीटर पश्चिम में था, जो एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 6.8 थी। वहीं मोरक्को के राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी और चेतावनी नेटवर्क ने भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7 मापी।

मोरक्कोः देश के आंतरिक मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार देर रात मोरक्को में 6.8 तीव्रता के शक्तिशाली झटके के बाद लगभग 300 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ने की आशंका है। अल जजीरा के मुताबिक, भूकंप का केंद्र मरेकेश से 72 किलोमीटर पश्चिम में था, जो एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है। मोरक्को के ऐतिहासिक शहर मराकेश के चारों ओर बनी प्रसिद्ध लाल दीवारों के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गौरतलब है कि मराकेश यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है।

अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, शुरुआत में भूकंप की तीव्रता 6.8 थी, जब यह रात 11:11 बजे आया और झटके कई सेकंड तक रहे। वहीं, मोरक्को के राष्ट्रीय भूकंपीय निगरानी और चेतावनी नेटवर्क ने भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7 मापी। मोरक्को वासियों ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो साझा किए हैं, जिनमें इमारतें ढहकर मलबे में बदली दिखाई दे रही हैं और चारों तरफ धूल नजर आ रही है।

Hope people in #Morocco stay safe and could recover soon from the M6.8 #earthquake.pic.twitter.com/n9c93QBKo0