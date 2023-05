ब्रिटेन में 42 साल पहले भारतीय मूल के स्कूली बच्चे की हत्या अभी तक बनी हुई है पहेली, पुलिस ने फिर शुरू की जांच

By भाषा | Published: May 17, 2023 07:37 AM

ब्रिटेन में 1981 में भारतीय मूल के एक स्कूली बच्चे की हत्या के मामले की जांच पुलिस ने फिर शुरू की है। इस मामले में अभी तक कोई आरोपी नहीं पकड़ा गया है।

ब्रिटेन में 42 साल पहले हुई हत्या बनी हुई है पहेली (प्रतिकात्मक तस्वीर)