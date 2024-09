पीएम मोदी ने अमेरिका में टेक सीईओ की बैठक में लिया हिस्सा, UNGA को करेंगे संबोधित, यहां जानें शीर्ष अपडेट

Highlights अमेरिका में अपने अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' को संबोधित करने के लिए तैयार हैं. शिखर सम्मेलन का विषय 'बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान' है. इस शिखर सम्मेलन में बड़ी संख्या में विश्व नेताओं के भाग लेने की उम्मीद है और मोदी उनमें से कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे.

वॉशिंगटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दूसरे चरण के दौरान न्यूयॉर्क में प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के साथ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया.

एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर जैसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए यह कार्यक्रम लोटे न्यूयॉर्क पैलेस होटल में आयोजित किया गया था. अमेरिका में अपने अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'भविष्य के शिखर सम्मेलन' को संबोधित करने के लिए तैयार हैं.

PM Narendra Modi tweets, "Had a fruitful roundtable with tech CEOs in New York, discussing aspects relating to technology, innovation and more. Also highlighted the strides made by India in this field. I am glad to see immense optimism towards India." pic.twitter.com/jzYDeyOxFf