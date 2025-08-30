PM Modi Japan Visit: PM मोदी बुलेट ट्रेन से पहुंचे सेंदाई, जानें सेंदाई जाना क्यों है अहम

PM Modi Japan Visit : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शनिवार को जापान के मियागी प्रांत के सेंडाई में स्थित एक सेमीकंडक्टर संयंत्र गए। इस दौरान मोदी के साथ उनके जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा भी थे। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने तोक्यो से सेंडाई तक का सफर बुलेट ट्रेन से तय किया।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "आज सुबह, मैंने टोक्यो में जापान के 16 प्रान्तों के राज्यपालों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। राज्यों और प्रान्तों के बीच सहयोग भारत और जापान की मित्रता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए, कल आयोजित 15वें भारत-जापान शिखर सम्मेलन में, इस अंतर-क्षेत्रीय सहयोग पर एक पहल शुरू की गई। व्यापार, नवाचार और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएँ हैं और स्टार्टअप, प्रौद्योगिकी और एआई जैसे उन्नत क्षेत्र भी दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होंगे।"

Reached Sendai. Travelled with PM Ishiba to this city on the Shinkansen.@shigeruishibapic.twitter.com/qBc4bU1Pdt — Narendra Modi (@narendramodi) August 30, 2025

टोक्यो की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी जापान रेलवे कंपनी में प्रशिक्षण ले रहे भारतीय ट्रेन ड्राइवरों से मुलाकात की।

मोदी शुक्रवार को दो दिवसीय यात्रा पर तोक्यो पहुंचे थे। मोदी ने शुक्रवार को अपने जापानी समकक्ष शिगेरु इशिबा के साथ शिखर वार्ता की, जिसका उद्देश्य समग्र द्विपक्षीय संबंधों को और मज़बूत करना था।

यात्रा के दूसरे चरण में, प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त और 1 सितंबर को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के शहर तियानजिन जाएँगे।

