भारत-अमेरिका संबंधों पर जो बाइडन के ट्वीट पर पीएम मोदी ने दिया जवाब, जानें क्या कहा

Highlights पीएम मोदी ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति से पूरी तरह सहमत हैं कि वॉशिंगटन-नई दिल्ली साझेदारी वैश्विक भलाई की ताकत है। उन्होंने कहा कि मेरी हाल की यात्रा में जो बातें सामने आई हैं, उससे हमारा बंधन और भी मजबूत होगा। अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस का दौरा किया जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया।

नई दिल्ली: अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को भारतीय नेता की चार दिवसीय ऐतिहासिक यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों की पुष्टि की। पीएम मोदी के राजकीय दौरे के बाद बाइडन ने ट्वीट कर लिखा, "अमेरिका और भारत के बीच की दोस्ती दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती में से एक है। और यह पहले से कहीं अधिक मजबूत, करीब और अधिक गतिशील है।"

राष्ट्रपति बाइडन के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति से पूरी तरह सहमत हैं कि वॉशिंगटन-नई दिल्ली साझेदारी वैश्विक भलाई की ताकत है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, "मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं, जो बाइडन। हमारे देशों के बीच दोस्ती वैश्विक भलाई की ताकत है। यह ग्रह को बेहतर और अधिक टिकाऊ बनाएगा। मेरी हाल की यात्रा में जो बातें सामने आई हैं, उससे हमारा बंधन और भी मजबूत होगा।"

अपनी चार दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस का दौरा किया जहां उनका औपचारिक स्वागत किया गया। वॉशिंगटन में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति बाइडन के साथ प्रतिबंधित और प्रतिनिधिमंडल-स्तरीय प्रारूपों में उपयोगी चर्चा की। नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और लोगों से लोगों के संबंधों जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से चली आ रही दोस्ती और बढ़ते सहयोग पर प्रकाश डाला।

The friendship between the United States and India is among the most consequential in the world. And it's stronger, closer, and more dynamic than ever. pic.twitter.com/6B8iLCos3f

दोनों नेताओं ने क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज (आईसीईटी) जैसी पहलों के माध्यम से हुई तीव्र प्रगति और लचीली आपूर्ति श्रृंखला बनाने के लिए रणनीतिक प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ाने की गहरी इच्छा की सराहना की। उन्होंने महत्वपूर्ण खनिजों और अंतरिक्ष क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और एक स्थायी भविष्य प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

I fully agree with you, @POTUS@JoeBiden! Friendship between our countries is a force of global good. It will make a planet better and more sustainable. The ground covered in my recent visit will strengthen our bond even more. 🇮🇳 🇺🇸 https://t.co/iEEhBIYG17