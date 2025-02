क्या है ‘मागा’ और ‘मीगा’ का मंत्र?, पीएम मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिया, कहा बनाएंगे ‘मेगा’

Highlights नई रूपरेखा तैयार करने को लेकर मुख्य रूप से बातचीत की। ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प के साथ तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक साथ काम करते हैं।

PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चर्चित कथन ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) की तर्ज पर ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’ (मीगा) का मंत्र दिया और कहा कि ये दोनों दृष्टिकोण मिलकर समृद्धि के लिए ‘‘मेगा’’ साझेदारी बनाते हैं तथा द्विपक्षीय साझेदारी को नई ऊंचाई प्रदान करने वाले हैं। उन्होंने ये टिप्पणियां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के दौरान कीं। दोनों नेताओं ने यहां रक्षा, ऊर्जा और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय साझेदारी को व्यापक बनाने के लिए एक नई रूपरेखा तैयार करने को लेकर मुख्य रूप से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘‘अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदर्श वाक्य, ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (अमेरिका को फिर से महान बनाएं) यानी ‘मागा’ से सब परिचित हैं।

An excellent meeting with @POTUS @realDonaldTrump at the White House. Our talks will add significant momentum to the India- USA friendship! pic.twitter.com/lS7o4768yi — Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2025

भारत के लोग भी विरासत और विकास की राह पर ‘विकसित भारत 2047’ के संकल्प के साथ तेज गति से विकास की ओर बढ़ रहे हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘अगर मैं अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’ (भारत को फिर से महान बनाएं) यानी ‘मीगा’ है। जब संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक साथ काम करते हैं।

President Trump often talks about MAGA.



In India, we are working towards a Viksit Bharat, which in American context translates into MIGA.



And together, the India-USA have a MEGA partnership for prosperity!@POTUS@realDonaldTrumppic.twitter.com/i7WzVrxKtv— Narendra Modi (@narendramodi) February 14, 2025