प्रधानमंत्री मोदी 31 अगस्त को एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए जाएंगे चीन, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त से 01 सितंबर, 2025 तक जापान और चीन की यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में पीएम मोदी की आगामी विदेश यात्राओं की घोषणा की। विज्ञप्ति में कहा गया है, "जापान के प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 29-30 अगस्त 2025 तक जापान की यात्रा करेंगे। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन की यात्रा करेंगे।"

प्रधानमंत्री मोदी की चीन की पिछली आधिकारिक यात्रा जून 2019 में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी की संभावित चीन यात्रा की खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय आयात पर 25% टैरिफ लगाने और मंगलवार को नई दिल्ली द्वारा रूसी तेल की निरंतर खरीद के कारण टैरिफ में "काफी" वृद्धि की धमकी देने के कुछ दिनों बाद आई है।

उन्होंने भारत पर "रूसी युद्ध मशीन" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कल भारत में चीन के राजदूत शू फेइहोंग ने कहा कि एससीओ शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तियानजिन की आगामी यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान करेगी और शंघाई सहयोग संगठन के लिए एक महत्वपूर्ण घटना होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि चीन और भारत का एक संयुक्त कार्य समूह इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। रिपोर्टों के अनुसार, अपनी चीन यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी एससीओ सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ अनौपचारिक बैठकें कर सकते हैं।

