रूस-यूक्रेन युद्ध पर बोले पीएम मोदी- संवाद और कूटनीति ही संघर्ष के समाधान का एकमात्र रास्ता, कहा- यथास्थिति बदलने के लिए एक साथ आवाज उठाने की जरूरत

By अनिल शर्मा | Published: May 21, 2023 11:16 AM

प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के एक सत्र में कहा कि मौजूदा वैश्विक हालात में भोजन, ईंधन और उर्वरक के संकट का सबसे ज्यादा असर विकासशील देशों में महसूस किया जा रहा है।

