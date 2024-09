अमेरिका की सफल और महत्वपूर्ण यात्रा के बाद नई दिल्ली के लिए रवाना हुए पीएम मोदी, जानिए तीन दिवसीय दौरे की मुख्य बातें

Highlights पीएम मोदी ने शनिवार को डेलावेयर के विलमिंगटन में जो बाइडन क्वाड लीडर्स की बैठक में भाग लिया क्वाड शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने इंडो-पैसिफिक में विभिन्न भागीदारों के साथ विकास के लिए सहयोग, संपर्क और जुड़ाव के भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सर्वाइकल कैंसर से निपटने के लिए 7.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का भी वादा किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीअमेरिका की अपनी सफल और महत्वपूर्ण तीन दिवसीय यात्रा पूरी करने के बाद भारत के लिए रवाना हो गए, जहां उन्होंने क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लिया, संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया और विश्व नेताओं के साथ कई द्विपक्षीय बैठकें कीं।

पीएम मोदी ने शनिवार को डेलावेयर के विलमिंगटन में जो बाइडन क्वाड लीडर्स की बैठक में भाग लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज़ और जापान के प्रधान मंत्री फुमियो किशिदा ने भाग लिया। एक दुर्लभ संकेत में, राष्ट्रपति बाइडन ने भी अपने घर में द्विपक्षीय बैठक के लिए मोदी की मेजबानी की, और क्वाड शिखर सम्मेलन विलमिंगटन में आर्कमेरे अकादमी में आयोजित किया गया था।

New York, US: Prime Minister Narendra Modi departs for Delhi after the conclusion of his 3-day visit to USA



During his three-day visit, he attended the QUAD Leaders' Summit and the Summit of the Future (SOTF) at the United Nations in New York. Along with that, he held some key… pic.twitter.com/1QLLwb3BZA