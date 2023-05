SCO Meeting: 12 और 14 मई को 600 भारतीय मछुआरों को रिहा करेगा पाकिस्तान, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत दौरे के बीच लिया फैसला

By आजाद खान | Published: May 6, 2023 08:26 AM

गोवा में आयोजित ससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में बोलते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि ‘‘जब मैं इस विषय पर बोलता हूं, तो मैं न केवल पाकिस्तान के विदेश मंत्री के रूप में बोलता हूं, जिनके लोगों ने सबसे ज्यादा हमलों में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है, मैं उस बेटे के रूप में भी बोलता हूं जिसकी मां की हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई थी।’’

फोटो सोर्स: ANI