पाकिस्तान से आई घिनौनी दास्तान, कब्र से महिलाओं की लाशें निकालकर रेप! परिवार वाले कब्र पर ताला लगाने को मजबूर

इस्लामाबाद: आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान से बेहद विभत्स कहानी सामने आई है। पाकिस्तान के डेली टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में कई मां-बाप या परिवार वाले अपने घर की मृत बेटियों की कब्र पर जालीनुमा ग्रिल लगाकर उस पर ताला लगा रहे हैं। ऐसा वे उनकी मृत बेटियों के शव को बलात्कार से बचाने के लिए कर रहे हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि पाकिस्तान में नेक्रोफिलिया (शव के साथ यौन संबंध) के मामले बढ़ रहे हैं।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार डेली टाइम्स के एक संपादकिय कहा गया है कि उस देश (पाकिस्तान) में हर दो घंटे में एक महिला का बलात्कार किया जाता है, जो अपने परिवारिक मूल्यों पर बहुत गर्व करता है। महिलाओं की कब्रों पर लगे ताले की तस्वीर दिल दहला देने वाली है और यह दृश्य पूरे समाज के लिए शर्म से अपना सिर झुकाने के लिए काफी है और उसे कभी भी तथाकथित सम्मान की बात करने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए।

पूर्व-मुस्लिम नास्तिक कार्यकर्ता और 'द कर्स ऑफ गॉड, व्हाई आई लेफ्ट इस्लाम' पुस्तक के लेखक हैरिस सुल्तान ने इस तरह के घृणित कृत्यों के लिए कट्टरपंथी इस्लामवादी विचारधारा को दोषी ठहराया है।

सुल्तान ने बुधवार को ट्वीट किया, 'पाकिस्तान ने इतना कामुक, यौन कुंठित समाज बनाया है कि लोग अब अपनी बेटियों की कब्र पर ताले लगा रहे हैं ताकि उनका बलात्कार न हो। जब आप बुर्के को बलात्कार से जोड़ते हैं, तो यह आपके पीछे-पीछे कब्र तक जाता है।'

Pakistan has created such a horny, sexually frustrated society that people are now putting padlocks on the graves of their daughters to prevent them from getting raped.



When you link the burqa with rape, it follows you to the grave. pic.twitter.com/THrRO1y6ok