पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन में घुसी भीड़, ईशनिंदा के आरोप में युवक को पीट-पीटकर मार डाला

लाहौर: पूर्वी पाकिस्तान में पुलिस की हिरासत में लिए गए एक शख्स की भीड़ द्वारा एक युवक की पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है। युवक पर ईशनिंदा करने के आरोप थे। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पाकिस्तान में ईशनिंदा के आरोपियों पर भीड़ के हमले और उन्हें बेरहमी से मारने के कई मामले आते रहे हैं। साल 2021 में ऐसा ही एक मामला आया था जब एक श्रीलंकाई शख्स की भीड़ ने ईशनिंदा के आरोप में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।

पुलिस के एक प्रवक्ता मोहम्मद वारिस ने बताया कि 20 साल के मोहम्मद वारिस पर भीड़ ने कुरान के अपमान के आरोप में हमला कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया था। हालांकि, भीड़ पुलिस थाने में घुस गई।

भीड़ इसके बाद युवक को खींचते हुए थाने के बाहर ले आई और पीट-पीटकर मार डाला। इसके बाद युवक के शव को जलाने की भी कोशिश की गई।

घटना का एक वीडियो, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को भीड़ द्वारा घसीटते हुए, उसके कपड़े उतारते हुए और लाठी और रॉड की छड़ से पीटते हुए दिखा जा सकता है।

Total madness!!! An angry mob attacked the police station in Nankana Sahib. Reportedly an accused of blasphemy was killed and body burnt by the mob. Apparently police was unable to control the situation. pic.twitter.com/1kdNGFmqro