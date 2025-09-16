पाकिस्तान ने भी खोल दी ट्रंप के दावे की पोल, कहा- दोनों देशों के बीच हालिया सैन्य संघर्ष के दौरान भारत कभी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुआ
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि भारत ने कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमति नहीं दी थी, जब भारतीय सशस्त्र बलों ने पहलगाम आतंकवादी हमले का बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
अल जज़ीरा को दिए एक साक्षात्कार में, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा, "भारत मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं था, और अमेरिका के माध्यम से यह बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा द्विपक्षीय है।" इशाक डार ने पुष्टि की कि भारत कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के लिए सहमत नहीं हुआ तथा उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ बातचीत केवल आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी।
दोनों देशों के बीच हालिया संघर्ष के बारे में पूछे जाने पर, अल जजीरा से बात करते हुए इशाक डार ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार कर दिया है। वहीं जब पाकिस्तान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो से भारत के साथ तीसरे पक्ष की मध्यस्थता के बारे में पूछा, जैसा कि ट्रंप दावा करते हैं, तो रुबियो ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि भारत इसे "द्विपक्षीय मुद्दा" कहता है।
एक अन्य बयान में, इशाक डार ने कहा कि वे भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन नई दिल्ली कोई जवाब नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा, "हमें कोई आपत्ति नहीं है, मेरा मतलब है कि भारत स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यह एक द्विपक्षीय मुद्दा है, इसलिए हमें इसे द्विपक्षीय होने से कोई आपत्ति नहीं है। जब हम 25 जुलाई को वाशिंगटन में मार्को रुबियो से मिले, तो हमने उनसे पूछा कि बातचीत का क्या हुआ, उन्होंने कहा कि भारत इसे एक द्विपक्षीय मुद्दा कहता है।"