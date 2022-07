Pakistan Power Crisis: पाकिस्तान में भीषण बिजली संकट के बीच NITB ने मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद होने की दी चेतावनी, जानें पूरा मामला

Highlights पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश को चेतावनी दी है कि जुलाई के आने वाले महीने में उन्हें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान बिजली संकट का सामना कर रहा है क्योंकि वह अगले महीने राष्ट्रीय गैस आपूर्ति के लिए एक समझौते पर सहमत होने में विफल रहा है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी बोर्ड (एनआईटीबी) ने देश में बिजली गुल होने के बीच मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद करने की चेतावनी दी है। एनआईटीबी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "पाकिस्तान में दूरसंचार ऑपरेटरों ने देश भर में लंबे समय तक बिजली गुल रहने के कारण मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं को बंद करने की चेतावनी दी है, क्योंकि रुकावट उनके संचालन में समस्या और बाधा पैदा कर रही है।"

