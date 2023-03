पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में भूकंप से 9 लोगों की मौत, 100 से अधिक घायल; सामने आया वीडियो

Highlights मंगलवार रात दिल्ली-एनसीआर और उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में शक्तिशाली भूकंप रात 10 बजकर 17 मिनट पर आया। , भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में फैजाबाद से 133 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व में 156 किमी की गहराई में था।

Earthquake: पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आए 6.5 तीव्रता के भूकंप के बाद पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात घाटी क्षेत्र में करीब 9 लोगों की मौत हुई और 100 से अधिक लोग घायल हैं। गौरतलब है कि अफगानिस्तान में आए तेज भूकंप के झटके पाकिस्तान और उत्तर भारत में भी महसूस किए गए। पाकिस्तान के इस्लामाबाद, लाहौर और पेशावर में भूकंप महसूस किए गए।

मंगलवार रात दिल्ली-एनसीआर और उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में शक्तिशाली भूकंप रात 10 बजकर 17 मिनट पर आया। जान-माल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है। भूकंप के झटकों के बाद दहशत में लोग घरों से बाहर निकल आए।

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (एनसीएस) की एक रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान में फैजाबाद से 133 किमी दक्षिण-दक्षिण पूर्व में 156 किमी की गहराई में था।

