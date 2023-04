पाकिस्तान सैन्य-नियंत्रित देश बनने की ओर, इसे एक और म्यांमार बनने से रोकना होगा - इमरान खान

Highlights देश को लिए ये बेहद मुश्किल समय- इमरान खान हम एक और म्यांमार बन सकते हैं - इमरान खान पाकिस्तान को सैन्य-नियंत्रित देश बनने से रोकना होगा - इमरान खान

नई दिल्ली: पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान ने सोमवार, 3 अप्रैल को देश के लोगों से समर्थन की अपील की। इमरान खान ने कहा कि देश के लिए ये बेहद नाजुक समय है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधान मंत्री ने कहा कि आज पाकिस्तान एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से वह या तो म्यांमार की तरह बन सकता है या तुर्की की तरह। इमरान खान ने अपील की कि पाकिस्तान को म्यांमार बनने से रोकें।

इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा, "आज हम अपने संवैधानिक इतिहास में एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम तुर्की की तरह हो सकते हैं या एक और म्यांमार बन सकते हैं। सभी को यह चुनना होगा कि वे संविधान, कानून और लोकतंत्र के शासन के साथ खड़े हैं या एक भ्रष्ट माफिया के जंगली और फासीवाद का कानून के साथ खड़े हैं।"

इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान के हालात ऐसे बन गए हैं जहां यह म्यांमार जैसा एक और सैन्य-नियंत्रित देश बन सकता है या तुर्की का अनुसरण कर सकता है, जिसने जुलाई 2016 में एक सैन्य तख्तापलट के प्रयास को विफल कर दिया था।

Today we stand at a turning point in our Constitutional history where we can be like Turkiye or become another Myanmar. Everyone must choose whether they stand, as PTI does, with Constitution, Rule of Law & democracy; or with a corrupt mafia, law of the jungle & fascism.