48 घंटे की समय सीमा समाप्त होने के बाद पाकिस्तान ने विकिपीडिया को किया ब्लॉक: रिपोर्ट

Highlights पाकिस्तान ने विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान ने कहा कि कथित गैरकानूनी सामग्री को हटाने के अधीन विकिपीडिया की सेवाओं की बहाली पर पुनर्विचार किया जाएगा। यह कार्रवाई पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी के कुछ दिनों बाद आई है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने विकिपीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। पाकिस्तान की वेबसाइट द न्यूज ने ये जानकारी दी। इससे पहले पाकिस्तान ने कहा था कि अगर 48 घंटे के भीतर विकिपीडिया ने गैरकानूनी मानी जाने वाली सामग्री को प्लेटफॉर्म से नहीं हटाया तो इसे देश में ब्लॉक कर दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा कि कथित गैरकानूनी सामग्री को हटाने के अधीन विकिपीडिया की सेवाओं की बहाली पर पुनर्विचार किया जाएगा।

यह कार्रवाई पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण (पीटीए) द्वारा अनुपालन न करने की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी के कुछ दिनों बाद आई है। पीटीए ने कहा कि गैरकानूनी मानी जाने वाली सामग्री को ब्लॉक/हटाने के लिए विकिपीडिया से संपर्क किया गया था। वहीं, पीटीए ने एक बयान में कहा कि विकिपीडिया ने न तो सामग्री हटाने का पालन किया और न ही अधिकारियों के सामने पेश हुआ।

Press Release: PTA has degraded Wikipedia services in the country on account of not blocking / removing sacrilegious contents. pic.twitter.com/h6ZWuf8TnR