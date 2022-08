पाकिस्तानी सेना का हेलिकॉप्टर बलूचिस्तान में लापता, छह सैन्य अधिकारी थे सवार

इस्लामाबाद: पाकिस्तानी सेना का एक हेलिकॉप्टर लापता हो गया है। इसमें पाकिस्तान के कमांडर 12 कॉर्प्स लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली छह लोग सवार थे। पाकिस्तान के इंटर-सर्विसेस पब्लिक रिलेशन (आईएसपीआर) ने सोमवार को बताया कि हेलिकॉप्टर का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क बलूचिस्तान के लासबेला जिले में टूट गया।

पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक सशस्त्र बलों की मीडिया मामलों की शाखा द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि हेलिकॉप्टर बलूचिस्तान प्रांत में बाढ़ राहत अभियान के लिए काम कर रहा था। आईएसपीआर ने ट्वीट किया, 'बलूचिस्तान के लासबेला में बाढ़ राहत कार्यों में लगे पाकिस्तानी सेना के विमानन हेलिकॉप्टर का एटीसी से संपर्क टूट गया।'

ट्वीट में आगे कहा गया, 'बलूचिस्तान में बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी कर रहे कमांडर 12 कॉर्प्स सहित छह लोग इसमें सवार थे।' साथ ही बताया गया कि सर्च ऑपरेशन जारी है।

