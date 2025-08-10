पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर दूसरी बार अमेरिका दौरे पर, दो माह पहले ही किया था ट्रंप के साथ लंच

नई दिल्ली: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा व्हाइट हाउस में आयोजित एक निजी भोज के दो महीने से भी कम समय बाद, पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने रविवार को दूसरी बार संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और वरिष्ठ राजनीतिक एवं सैन्य नेतृत्व के साथ उच्च-स्तरीय बातचीत की।

भारत के साथ चार दिवसीय संघर्ष के बाद वाशिंगटन की अपनी दूसरी यात्रा में, मुनीर ने अमेरिकी ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जॉन डैन केन से बातचीत की और उन्हें पाकिस्तान आने का निमंत्रण दिया, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तान की सैन्य शाखा के एक बयान के हवाले से बताया।

फील्ड मार्शल मुनीर और केन ने कथित तौर पर "पारस्परिक व्यावसायिक हित" के मामलों पर भी चर्चा की। बयान के अनुसार, मुनीर ने इस कार्यक्रम में "साझा सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए निरंतर सहयोग में विश्वास" व्यक्त किया।

मुनीर ने निवर्तमान सेंटकॉम जनरल माइकल ई. कुरिल्ला के सेवानिवृत्ति समारोह का भी आयोजन किया। डॉन न्यूज़ ने आईएसपीआर की एक प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए बताया, "टाम्पा में, सीओएएस ने संयुक्त राज्य अमेरिका मध्य कमान (सेंटकॉम) के निवर्तमान कमांडर जनरल माइकल ई. कुरिल्ला के सेवानिवृत्ति समारोह और एडमिरल ब्रैड कूपर द्वारा कमान संभालने के उपलक्ष्य में आयोजित कमान परिवर्तन समारोह में भाग लिया।"

इसमें आगे कहा गया, "सीओएएस ने जनरल कुरिल्ला के अनुकरणीय नेतृत्व और द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान की सराहना की और एडमिरल कूपर को अपनी शुभकामनाएं दीं।"

जून में, मुनीर एक दुर्लभ पाँच दिवसीय अमेरिकी यात्रा पर अमेरिका गए, जहाँ उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक निजी लंच में भाग लिया। इस बैठक का समापन ट्रम्प द्वारा तेल समझौते सहित विभिन्न क्षेत्रों में अमेरिका-पाकिस्तान सहयोग बढ़ाने की घोषणा के साथ हुआ।

ट्रम्प के साथ अपनी बैठक के बाद, मुनीर ने वाशिंगटन में वरिष्ठ विद्वानों, विश्लेषकों, नीति विशेषज्ञों और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ व्यापक और स्पष्ट विचार-विमर्श भी किया।

इस बीच, इस सप्ताह की शुरुआत में पाकिस्तानी सेना ने उन अफवाहों का खंडन किया कि सेना प्रमुख असीम मुनीर अगले राष्ट्रपति बनने की योजना बना रहे हैं और इन रिपोर्टों को 'निराधार' बताया।

सेना प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सेना प्रमुख की राष्ट्रपति पद में कोई रुचि नहीं है और ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उन्होंने कहा, "फील्ड मार्शल असीम मुनीर के पाकिस्तान के राष्ट्रपति बनने की बातें पूरी तरह से निराधार हैं।"

