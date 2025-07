Operation Sindoor: ब्रह्मोस हमले पर शहबाज शरीफ के सहयोगी ने कहा, 'पाकिस्तान के पास प्रतिक्रिया के लिए सिर्फ 30-45 सेकंड का समय था'

Operation Sindoor: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सहयोगी राणा सनाउल्लाह ने एक साक्षात्कार में कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस मिसाइल में परमाणु हथियार है या नहीं, यह तय करने के लिए पाकिस्तान के पास केवल 30 या 45 सेकंड का समय था। साक्षात्कार के एक क्लिप में, राणा सनाउल्लाह पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत की कार्रवाइयों के कारण पाकिस्तान के राजनीतिक प्रतिष्ठान में पैदा हुए भ्रम को स्वीकार करते हुए सुने जा सकते हैं।

राणा सनाउल्लाह ने कहा, "जब भारत ने ब्रह्मोस दागा और यह नूर खान एयरबेस पर जा गिरा, तो पाकिस्तान की सेना के पास यह तय करने के लिए 30 या 45 सेकंड का समय था कि इसमें परमाणु हथियार है या नहीं।" उन्होंने भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के दौरान परमाणु युद्ध के जोखिम को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, "केवल 30 सेकंड में इस पर निर्णय लेने से खतरनाक रूप से जल्दबाजी की स्थिति पैदा हो गई... इस तरफ के लोग इसे गलत समझ सकते थे, जिससे पहला परमाणु हथियार चल सकता था, जो वैश्विक परमाणु युद्ध को जन्म दे सकता था।"

Pakistan begged Trump for a ceasefire after Indian Brahmos (Harmus) hit Noor Khan Airbase and Pak forces had no time to react.



- Admission of Pakistan's defeat by Sp Assistant to Pak PM Rana Sanullahpic.twitter.com/vRnDxEwqCv