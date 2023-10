Operation Ajay: भारत के लिए 274 भारतीयों को लेकर इजराइल से रवाना हुई चौथी उड़ान

Highlights इजराइल में लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'ऑपरेशन अजय' शुरू किया गया था। भारतीयों का पंजीकरण गुरुवार से शुरू हो गया। इजरायल की जवाबी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 1,000 से अधिक फिलिस्तीनी भी मारे गए।

तेल अवीव: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 'ऑपरेशन अजय' के तहत 274 भारतीयों को लेकर चौथी उड़ान रविवार तड़के इजराइल से भारत के लिए रवाना हुई। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि इजराइल से भारत के लिए प्रस्थान करने वाली यह एक दिन में दूसरी उड़ान थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा, "दिन की दूसरी उड़ान 274 यात्रियों को लेकर तेल अवीव से रवाना हुई।"

इजराइल में लगभग 18,000 भारतीयों को वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'ऑपरेशन अजय' शुरू किया गया था। भारतीयों का पंजीकरण गुरुवार से शुरू हो गया।

