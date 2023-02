भूकंप प्रभावित तुर्किए में एक भारतीय लापता, विदेश मंत्रालय ने कहा- हम उनके परिवार के संपर्क में, सुरक्षित हैं अन्य 10 भारतीय

Highlights केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि भूकंप प्रभावित तुर्किए में एक भारतीय लापता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उनके परिवार के संपर्क में हैं। मंत्रालाय ने कहा कि 10 भारतीय प्रभावित क्षेत्रों के सुदूर हिस्सों में फंसे हुए हैं लेकिन वे सुरक्षित हैं।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने बुधवार को बताया कि भूकंप प्रभावित तुर्किए में एक भारतीय लापता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम उनके परिवार के संपर्क में हैं। एएनआई के अनुसार, विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने कहा, "हमने तुर्किए के अदाना में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। 10 भारतीय प्रभावित क्षेत्रों के सुदूर हिस्सों में फंसे हुए हैं लेकिन वे सुरक्षित हैं। एक भारतीय नागरिक जो व्यापारिक यात्रा पर था, लापता है।"

We set up a control room in Turkey's Adana. 10 Indians are stuck in remote parts of affected areas but they are safe. One Indian National who was on a business visit is missing. We're in touch with his family &the company in Bengaluru which employs him: MEA Secy West Sanjay Verma pic.twitter.com/cGlsNl3UKk — ANI (@ANI) February 8, 2023

उन्होंने आगे कहा, "हम उनके परिवार और बेंगलुरु की उस कंपनी के संपर्क में हैं जहां वो नौकरी करते हैं। 1939 के बाद से तुर्किए में आई यह सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा है। हमें सहायता के लिए तुर्किए की ओर से एक ईमेल प्राप्त हुआ और बैठक के 12 घंटे के भीतर, दिल्ली से तुर्किए के लिए पहली एसएआर उड़ानें रवाना हुईं। इसके बाद 4 ऐसी उड़ानें (तुर्किए भेजी गईं) जिनमें से 2 एनडीआरएफ की टीमों को ले जा रही थीं और 2 में मेडिकल टीमें थीं। चिकित्सा आपूर्ति और उपकरण ले जाने वाला एक विमान सीरिया भेजा गया।"

Thereafter 4 such flights (sent to Turkey) 2 of them were carrying NDRF teams and 2 were carrying medical teams. One aircraft carrying medical supplies and equipment was sent to Syria: MEA Secretary West Sanjay Verma pic.twitter.com/xaUOlw3h3z — ANI (@ANI) February 8, 2023

वर्मा से पूछा गया कि अगर सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंध मानवीय सहायता को प्रभावित करेंगे तो इसपर उन्होंने कहा कि हम 'एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य' के जी20 मंत्र का पालन कर रहे हैं। प्रतिबंधों में ऐसी मानवीय सहायता शामिल नहीं है। हमने सीरिया को 6 टन चिकित्सा सहायता भेजी है। बता दें, तुर्किए और सीरिया में पिछले दिनों आए विनाशकारी भूकंप से मरने वालों की संख्या 11,000 को पार कर चुकी है।

We're following the G20 mantra of 'One Earth, One Family, One Future'. Sanctions don't cover such humanitarian assistance. We've sent 6 tonnes of medical aid to Syria: MEA Secretary West Sanjay Verma on if US sanctions on Syria will affect humanitarian assistance#OperationDostpic.twitter.com/aXODSyZhJK — ANI (@ANI) February 8, 2023

अभी भी यह आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। तुर्किए के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केवल तुर्किए में मरने वालों की संख्या 8,500 को पार कर गई है। जापान में 2011 में आए भूकंप के बाद से यह सबसे घातक भूकंपीय घटना है। तब भूकंप के बाद सुनामी आई थी जिसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए थे।

Web Title: One Indian National is missing in Turkey 10 stuck in remote parts says Indian Govt