"अब शांति का समय...", ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद बोले डोनाल्ड ट्रंप

US Attacks Iran: अमेरिका की ओर से ईरान पर मिसाइल हमला किए जाने के बाद ये बड़े युद्ध की शक्ल ले सकता है। ईरान और इजरायल के जंग के बीच अमेरिका का आना बड़ी जंग को न्योता देता है। यूएस की ओर से हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान में तीन परमाणु स्थलों पर हमला किया है। यह घटनाक्रम इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष के बीच हुआ है। इसके साथ ही, क्षेत्र में चल रहे संघर्ष के मद्देनजर अमेरिका आखिरकार ईरान के साथ युद्ध में उतर गया है।

ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के अनुसार, ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका ने ईरान की तीन प्रमुख परमाणु सुविधाओं- फोर्डो, नतांज और एस्फहान पर सफलतापूर्वक हमला किया है, जिसमें प्राथमिक लक्ष्य के रूप में फोर्डो पर बम का पूरा पेलोड गिराया गया है।

ट्रम्प ने कहा, "हमने ईरान में तीन परमाणु स्थलों पर अपना बहुत सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नतांज़ और एस्फहान शामिल हैं। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर हैं। प्राथमिक साइट, फोर्डो पर बम का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से घर के रास्ते पर हैं।"

