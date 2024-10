Nobel Peace Prize 2024: द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर हुए बम हमलों के पीड़ितों के संगठन निहोन हिदान्क्यो को नोबेल शांति पुरस्कार

Highlights नोबेल पुरस्कारों की घोषणा सोमवार से शुरू हुई थी। अर्थशास्त्र के लिए इस सम्मान की घोषणा 14 अक्टूबर को की जाएगी। अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को एक समारोह में सम्मानित किया जाएगा।

Nobel Peace Prize 2024: नोबेल शांति पुरस्कार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए परमाणु बम हमलों के पीड़ितों के संगठन निहोन हिदान्क्यो को परमाणु शस्त्रों के विरुद्ध उनके कार्यों के लिए प्रदान किया जाएगा। नॉर्वे नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गन वात्ने फ्रिदनेस ने शुक्रवार को पुरस्कार की घोषणा करते हुए कहा कि “परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के निषेध को लेकर बनी सहमति दबाव में है” और इसलिए इस संगठन को पुरस्कार दिया जा रहा है। निहोन हिदान्क्यो जिसे हिबाकुशा के नाम से भी जाना जाता है।

Nobel Peace Prize awarded to the Japanese organisation Nihon Hidankyo of survivors of the World War II atomic bombings, reports AP