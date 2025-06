US Strikes on Iran: अमेरिका ने ईरानी परमाणु केंद्र पर हमले से क्या हुआ असर? IAEA ने कहा- 'परमाणु केंद्रों से नहीं हुआ रेडिएशन'

US Strikes on Iran: अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने रविवार को कहा कि ईरान के परमाणु केंद्रों को निशाना बनाकर किए गए अमेरिका के हमले के बाद वहां ‘विकिरण के कोई संकेत’ नहीं मिले हैं। आईएईए ने रविवार को सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में यह जानकारी दी। संस्था ने कहा, ‘‘आईएईए इस बात की पुष्टि कर सकती है कि अब तक विकिरण के कोई संकेत नहीं मिले हैं। अधिक जानकारी मिलने पर आईएईए ईरान में हालात के संबंध में अन्य जानकारी उपलब्ध कराएगी।’’

संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था ने रविवार को सोशल प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से यह संदेश भेजा। इसने कहा, "IAEA पुष्टि कर सकता है कि इस समय तक ऑफ-साइट रेडिएशन के स्तर में कोई वृद्धि नहीं हुई है। IAEA ईरान में स्थिति पर आगे के आकलन प्रदान करेगा क्योंकि अधिक जानकारी उपलब्ध होगी।"

संयुक्त राज्य अमेरिका ने रविवार को तड़के ईरान में तीन स्थलों पर हमला किया, जिससे वह इजरायल के युद्ध में शामिल हो गया जिसका उद्देश्य देश के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना था, जो एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाओं के बावजूद एक लंबे समय से दुश्मन को कमजोर करने का जोखिम भरा कदम था।

Iran again reassures the public over radiation fears, saying “no radiation contamination or nuclear radiation has been observed outside” the sites and facilities hit by US air strikes.



