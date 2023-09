New York City rain floods: न्यूयॉर्क शहर में बाढ़, गवर्नर ने आपातकाल की घोषणा की, मूसलाधार बारिश से सबवे, सड़कें और बेसमेंट जलमग्न, देखें वीडियो 

Highlights तीव्र वर्षा हो रही है और शुक्रवार शाम तक जारी रहने की उम्मीद है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने न्यूयॉर्क शहर क्षेत्र के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। निवासियों से घर पर रहने का आग्रह किया।

New York City rain floods: अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हालत खराब है। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। मूसलाधार बारिश से सबवे, सड़कें और बेसमेंट जलमग्न हो गए हैं। शहर में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है।

Emergency in nyc pic.twitter.com/oNl1idC937 — EveryThing Plus ULTRA (@EveryTPlusULTRA) September 29, 2023

बारिश के कारण न्यूयॉर्क सिटी क्षेत्र में बंद सड़कें, बाधित मेट्रो सेवा और बेसमेंट में पानी भर गया। शुक्रवार की सुबह केवल तीन घंटों में ब्रुकलिन के कुछ हिस्सों में 4 इंच से अधिक बारिश हुई। न्यूयॉर्क त्रि-राज्य क्षेत्र में प्रति घंटे 1 से 2 इंच की तीव्र वर्षा हो रही है और शुक्रवार शाम तक जारी रहने की उम्मीद है।

I am declaring a State of Emergency across New York City, Long Island, and the Hudson Valley due to the extreme rainfall we’re seeing throughout the region.



Please take steps to stay safe and remember to never attempt to travel on flooded roads. — Governor Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 29, 2023

न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने न्यूयॉर्क शहर क्षेत्र के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी, क्योंकि मूसलाधार बारिश से सड़कें, बेसमेंट और सबवे जलमग्न हो गए। राष्ट्रीय मौसम सेवा ने पूरे न्यूयॉर्क शहर में अचानक बाढ़ से होने वाले नुकसान के खतरे की चेतावनी दी है। "पटरियों पर पानी" के कारण ब्रुकलिन में कई लाइनों के लिए मेट्रो सेवा निलंबित कर दी गई।

These were some of the scenes as flash floods hit the New York City area on Friday, as more than four inches of rain fell on parts of the city. Gov. Kathy Hochul declared a state of emergency and warned people to avoid travel.

Follow live updates for more: https://t.co/AG304EM3zMpic.twitter.com/TewjCPkU0V — The New York Times (@nytimes) September 29, 2023

मौसम के कारण लागार्डिया अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल को बंद करना पड़ा। न्यूयॉर्क शहर क्षेत्र में 8.5 मिलियन लोग अचानक बाढ़ की चेतावनी से हलकान है। होचुल ने शुक्रवार सुबह न्यूयॉर्क शहर, लॉन्ग आइलैंड और हडसन वैली के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। निवासियों से घर पर रहने का आग्रह किया।

New York City emergency officials have issued a travel advisory as heavy rain and flooding hits https://t.co/E30q97yK2Opic.twitter.com/xw1EgGvXmM — philip lewis (@Phil_Lewis_) September 29, 2023

Web Title: New York City in state of emergency as torrential rain floods subways, roads and basements NYC is flooded Guv has declared emergency see video