New York Bus Accident: अमेरिका में भीषण सड़क हादसा, भारतीय टूरिस्टों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त, 5 की मौत; कई घायल
By अंजली चौहान | Updated: August 23, 2025 07:55 IST2025-08-23T07:53:57+5:302025-08-23T07:55:29+5:30
New York Bus Accident: बस में भारत, चीन और फ़िलिपीनो मूल के लोग सवार थे। जैसे ही बस की खिड़कियाँ टूटीं, अंदर बैठे लोग बाहर फेंक दिए गए।
New York Bus Accident: अमेरिका के न्यूयॉर्क हाईवे भीषण सड़क हादसे में कई लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि नियाग्रा फॉल्स से लौटते समय एक पर्यटक बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से कम से कम पाँच लोगों की मौत हो गई। रिपोर्टों के अनुसार, बस में सवार 54 यात्रियों में भारत के पर्यटक भी शामिल हैं। भारतीय पर्यटकों के अलावा, बस में चीन और फिलीपींस के भी यात्री सवार थे।
यह दुर्घटना बफ़ेलो से 40 किलोमीटर (25 मील) पूर्व में उस समय हुई जब पर्यटक नियाग्रा फॉल्स देखने के बाद न्यूयॉर्क शहर लौट रहे थे। अधिकारियों ने कहा कि चालक का ध्यान भटक गया, जिसके कारण यह दुर्घटना हुई।
एएफपी ने न्यूयॉर्क राज्य पुलिस कमांडर मेजर आंद्रे रे के हवाले से कहा, "ऐसा माना जाता है कि चालक का ध्यान भटक गया, उसने नियंत्रण खो दिया, जरूरत से ज़्यादा सुधार किया और... वहाँ पहुँच गया।"
हादसे के समय बस में कुल 54 लोग सवार थे। रे ने मीडिया को बताया कि दुर्घटना में पाँच लोगों की मौत के अलावा, किसी और की जान को खतरा नहीं था।
बस उस दिन कनाडा की सीमा पर स्थित नियाग्रा फॉल्स गई थी और वापस लौट रही थी, तभी पेम्ब्रोक के पास एक राजमार्ग पर यह दुर्घटना हुई।
Update from state troopers at the scene. Multiple ejections from the tour bus heading from NF to NYC. Some still trapped. Multiple fatalities, including at least one child. Most families on board are Indian, Chinese, Filipino. Translators being brought in. @SPECNews1BUFpic.twitter.com/MskZrhsblK— Viktoria Hallikäär (@ViktoriaKrista) August 22, 2025
अधिकारियों ने न्यूयॉर्क बस दुर्घटना के कारणों के रूप में यांत्रिक त्रुटि, चालक की दुर्बलता और नशे की स्थिति को खारिज कर दिया।
मेजर एंड्रयू रे ने मीडिया को बताया, "यांत्रिक त्रुटि के साथ-साथ दुर्बलता या नशे की स्थिति से भी इनकार किया गया है।" उन्होंने आगे कहा कि कोई आरोप नहीं लगाया गया है।
पीड़ितों से बातचीत में मदद के लिए अनुवादकों को घटनास्थल पर भेजा गया। एयर एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने वाली एक गैर-लाभकारी संस्था, मर्सी फ़्लाइट की अध्यक्ष मार्गरेट फ़ेरेंटिनो ने एएफपी को बताया कि बचाव कार्य में आठ हेलीकॉप्टर शामिल थे।
एक पुलिस प्रवक्ता ने पहले कहा, "चालक जीवित और स्वस्थ है - हम उसके साथ काम कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमें अच्छी तरह से पता है कि क्या हुआ और बस का नियंत्रण क्यों खो गया। हम बस यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि सभी विवरणों की पूरी तरह से जाँच हो।" न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने कहा कि उनकी टीम राज्य पुलिस और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है, "जो बचाव कार्य में लगे हैं और इसमें शामिल सभी लोगों को सहायता प्रदान कर रहे हैं।"
Updated info-— Viktoria Hallikäär (@ViktoriaKrista) August 22, 2025
Tour bus was M&Y Tour Inc. out of Staten Island.
54 on board, ranging from 1 to 74 years old. 5 were deceased at the scene. NO CHILDREN. That goes against what we heard from NYSP earlier. @SPECNews1BUFpic.twitter.com/3mQsMNY6CW
रक्त और अंग दाता नेटवर्क कनेक्ट लाइफ ने दुर्घटना के बाद रक्तदाताओं से आगे आने का आह्वान किया है।
न्यूयॉर्क से वरिष्ठ अमेरिकी सीनेटर चक शूमर ने कहा, "मैं उन सभी लोगों के लिए बहुत दुखी हूँ जिन्हें हमने खो दिया है और जो घायल हुए हैं, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। घटनास्थल पर मौजूद हमारे बहादुर प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं को धन्यवाद।"