Nepal Protests: भारतीय दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, एयर इंडिया, इंडिगो ने की उड़ानें रद्द

नई दिल्ली: काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने नेपाल में सभी भारतीय नागरिकों से बढ़ती राजनीतिक अशांति के बीच आपातकालीन संपर्क नंबर नोट करने का आग्रह किया है। किसी भी आपात स्थिति या सहायता की आवश्यकता होने पर, यात्री दूतावास से +977–9808602881 या +977–9810326134 पर संपर्क कर सकते हैं।

भारतीय दूतावास ने कहा, "नेपाल में बदलते हालात को देखते हुए, भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे स्थिति स्थिर होने तक वहाँ की यात्रा स्थगित कर दें। नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वर्तमान निवास स्थान पर ही रहें, सड़कों पर निकलने से बचें और पूरी सावधानी बरतें। उन्हें नेपाल के अधिकारियों और काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी स्थानीय सुरक्षा सलाह का पालन करने की भी सलाह दी जाती है।"

किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर, कृपया काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबरों पर कॉल करें:

+977–9808602881 (व्हाट्सएप कॉल भी)

+977–9810326134 (व्हाट्सएप कॉल भी)"

Embassy of India Kathmandu says, "All Indian nationals in Nepal are hereby requested to note the following telephone numbers from the Embassy of India, Kathmandu, for contact, in case they are facing any emergency situation or require assistance: +977 – 980 860 2881 , +977 – 981… pic.twitter.com/FnOxAWqxpt — ANI (@ANI) September 9, 2025

काठमांडू जाने वाली उड़ानें रद्द या डायवर्ट

नेपाल में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के कारण त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंद रहने से भारत और काठमांडू के बीच यात्रा बुरी तरह बाधित हुई है। कई उड़ानें रद्द या डायवर्ट कर दी गई हैं, जिससे यात्री फंसे हुए हैं और उड़ानें निलंबित हैं।

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने इस व्यवधान की पुष्टि करते हुए कहा, "काठमांडू में मौजूदा स्थिति को देखते हुए, दिल्ली-काठमांडू-दिल्ली मार्ग पर चलने वाली निम्नलिखित उड़ानें—AI2231/2232, AI2219/2220, AI217/218, और AI211/212—आज रद्द कर दी गई हैं। हम स्थिति पर कड़ी नज़र रख रहे हैं और आगे की जानकारी साझा करेंगे।"

Two IndiGo flights bound for Kathmandu—6E1153 from Delhi and 6E1157 from Mumbai—were en route to Tribhuvan International Airport but did not receive clearance to land, forcing a diversion to Lucknow. After refuelling, both flights will return to their origin cities, as there are… — ANI (@ANI) September 9, 2025

काठमांडू जाने वाली इंडिगो की दो उड़ानों, दिल्ली से 6E1153 और मुंबई से 6E1157, को उतरने की अनुमति नहीं मिली और उन्हें लखनऊ डायवर्ट कर दिया गया। ईंधन भरने के बाद, दोनों उड़ानें अपने मूल शहरों को लौट जाएँगी, क्योंकि वर्तमान में काठमांडू के लिए कोई उड़ान नहीं है। इंडिगो ने नेपाल की राजधानी के लिए सभी सेवाएँ भी अगली सूचना तक निलंबित कर दी हैं।

नेपाल राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है

नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के मंगलवार को इस्तीफ़े के बाद बड़े पैमाने पर सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ये व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। इस अशांति के कारण अधिकारियों को त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा है, जिससे सभी आगमन और प्रस्थान रुक गए हैं।

यात्रियों के लिए यात्रा सलाह

काठमांडू जाने वाले यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक व्यवस्था या धनवापसी के लिए अपनी एयरलाइन से संपर्क करें। स्थिति स्थिर होते ही उड़ानें फिर से शुरू करने के लिए एयरलाइंस स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही हैं।

एयर इंडिया ने कहा, "हम सामान्य परिचालन की बहाली की आशा करते हैं और आपके धैर्य और समझ की सराहना करते हैं।" यात्रियों को नवीनतम अपडेट के लिए आधिकारिक एयरलाइन चैनलों और भारतीय दूतावास पर नज़र रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

