Nepal Protest: प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा | WATCH
By रुस्तम राणा | Updated: September 9, 2025 15:22 IST2025-09-09T15:16:55+5:302025-09-09T15:22:19+5:30
यह हमला उस समय हुआ जब राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में हज़ारों जेनरेशन ज़ेड प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
काठमांडू: नेपाल में हिंसक सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के वित्त मंत्री बिष्णु प्रसाद पौडेल की पिटाई कर दी। यह हमला उस समय हुआ जब राजधानी काठमांडू और अन्य शहरों में हज़ारों जेनरेशन ज़ेड प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा बलों के साथ झड़प हुई।
बढ़ते तनाव के बीच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा
उधर, बढ़ते दबाव के बीच, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। यह इस्तीफा प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार विरोधी नारे लगाते हुए उनके कार्यालय में घुसने के कुछ ही घंटों बाद दिया गया है।
यह इस्तीफा प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई दिनों से चल रही हिंसक झड़पों के बाद दिया गया है, जिसमें कम से कम 19 लोग मारे गए हैं और 300 से ज़्यादा घायल हुए हैं।
इससे पहले, ओली ने बढ़ते संकट से निपटने के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने का आह्वान किया था, लेकिन विरोध प्रदर्शनों के नियंत्रण से बाहर होते जाने के कारण अंततः उन्होंने पद छोड़ने का फैसला किया।
प्रधानमंत्री ओली दुबई जाने की योजना बना रहे हैं, निजी जेट तैयार
राजनीतिक उथल-पुथल के बीच, सूत्रों ने पुष्टि की है कि विरोध प्रदर्शन तेज़ होने पर प्रधानमंत्री ओली दुबई भागने पर विचार कर रहे हैं। उनके जाने के लिए एक एयरलाइन को तैयार रखा गया है।
बढ़ते दबाव के बीच, प्रधानमंत्री ने पहले ही उप-प्रधानमंत्री को कार्यकारी ज़िम्मेदारियाँ सौंप दी हैं, जिससे संकेत मिलता है कि प्रदर्शनकारियों के साथ आगे के टकराव से बचने के लिए वह निकट भविष्य में देश छोड़ सकते हैं।
ओली के इस्तीफ़े से कुछ घंटे पहले, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने बालकोट स्थित उनके निजी आवास में आग लगा दी, क्योंकि वे सोमवार के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई मौतों और चोटों की जवाबदेही की मांग कर रहे थे।
प्रदर्शनकारियों ने विपक्षी नेता पुष्प कमल दहल (प्रचंड), नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और गृह मंत्री व संचार मंत्री सहित कई सरकारी मंत्रियों सहित अन्य प्रमुख राजनीतिक हस्तियों के घरों में भी तोड़फोड़ की।
सोशल मीडिया पर प्रतिबंध से व्यापक विरोध प्रदर्शन
सरकार द्वारा शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध के विरोध में ये विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, जिसके बारे में अधिकारियों का दावा था कि यह गलत सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी था।
सरकार के इस फैसले और भ्रष्टाचार के व्यापक मुद्दों से नाराज़ जेनरेशन ज़ेड युवा आंदोलन ने देश भर में बड़ी संख्या में रैली निकाली। हिंसा सोमवार को चरम पर पहुँची, जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में कम से कम 19 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।