मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया है, डेटा का किसी खास मकसद के लिए किया जा सकता है इस्तेमाल: पाकिस्तान के पूर्व मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार

इस्लामाबाद:पाकिस्तान में आर्थिक संकट के साथ-साथ सियासी माहौल में भी हलचल जारी है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व चीफ जस्टिस साकिब निसार का व्हाट्सएप हैक किया गया है। उन्होंने खुद से इसकी जानकारी दी है। पाकिस्तान के पूर्व न्यायाधीश ने कहा है कि उनका व्हाट्सएप हैक कर लिया गया है। उन्हें डर है कि कि डेटा का इस्तेमाल किसी "खास मकसद" के लिए किया जा सकता है।

पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए निसार ने कहा कि उनका व्हाट्सएप कई दिनों से हैक हो गया था और अभी तक बरामद नहीं हुआ है, जिससे डर है कि उनके मोबाइल डेटा का इस्तेमाल किसी 'खास मकसद' के लिए किया जा सकता है। साकिब ने कहा कि उनका व्हाट्सएप हैक करने वालों के लिए यह शर्म की बात होगी। उन्होंने कहा, 'पहले भी मेरे विभिन्न वीडियो को मिलाकर एक ऑडियो बनाया गया था। उन्होंने कहा कि किसी के निजी जीवन में दखल देना चोरी की श्रेणी में आता है।

उन्होंने आगे कहा कि आजकल जो लोग कानून नहीं जानते वे अदालत के फैसलों की बात कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के प्रमुख इमरान खान का जिक्र करते हुए कहा कि जो व्यक्ति आज अदालतों पर हमला कर रहा है, वह कभी अदालतों का चहेता था। उन्होंने कहा कि एक मामले को छोड़कर उन्हें हमेशा अदालतों से राहत मिली है।

वहीं मौलाना फजलुर रहमान ने निसार पर भी ही पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख की वकालत करने का आरोप लगाया है। एक वीडियो में उन्हें यह कहते हुए सुना जा सकता है कि फैज हमीद और साकिब निसार अभी भी इमरान खान के लिए पैरवी कर रहे हैं। देश की संस्थाओं को फौरन उन पर लगाम लगानी चाहिए।

